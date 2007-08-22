Dernières actus
Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Everdark: Undead Apocalypse, un FPS qui va vous faire uriner dans votre culotte
Ça devrait être livré avec des couches pour adultesInspiré par des jeux cultes comme Unreal, Doom mais aussi par des jeux d'horreur du genre Resident Evil, Everdark: Undead Apocalypse est aussi un hommage aux films d’horreur des années 80.
Première épisode de ce qui s'annonce comme une série, développé par Dojo System, le jeu est prévu pour le 24 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Le scénario n'est qu'un prétexte : alors que vous rentriz de chez votre cousin à Milwaukee, vous prendez une mauvaise direction et débarquez dans la ville maudite d’Everdark, où vous êtes victime d'un accident de voiture. Et vous voilà coincé dans une ville où démons et monstres n'ont qu'une envie : vous bouffer.
Le jeu promet de l'action ultra rythmée et des sueurs froides. On attend de voir ça.
