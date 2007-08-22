Dernières actus
Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
I Am Machine, un nouveau roguelite
Comme dans Pulp Fiction ?Signé Nordcurrent, I Am Machine est un nouveau roguelite d’aventure en vue isométrique. Il sortira le 6 novembre prochain et une démo sera accessible dans deux jours, le 10 octobre. Il est prévu sur PC, via Steam.
Le jeu vous entraîne dans un monde dirigé par les mahcines. Vous incarnez Erik, un homme devenu robot, dont le but d'aller sauver sa fille, capturée par les machines.
Vous pourrez équiper Erik de modules pour le rendre plus efficace dans sa quête. Une centaine sera à votre disposition. Et vos décisions décideront de l'avenir du monde... et de votre fille également. Les combats s'appuient sur un système de riposte, à savoir la possibilité de voler les capacités de votre adversaire et les retourner contre lui.
A découvrir, en vidéo.
