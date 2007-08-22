Blood of Mehran est désormais disponible

Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mille et une nuits

Venez traverser des déserts, des oasis, mais aussi des palais et des cités du Moyen-Orient. Venez découvrir une histoire d'amour, de loyauté et de peine. Venez découvrir un jeu inspiré des Contes des Mille et une nuits.Blood of Mehran est un jeu d'action-aventure développé par Permanent Way Game et édité par Blowfish Studios,qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu raconte l'histoire de Mehran, un guerrier légendaire aujourd'hui éloigné des combats. Il va toutefois devoir reprendre les armes et traverser la Mésopotamie antique pour affronter de nombreux ennemis dans des combats sanglants.Au fil de votre progression dans le jeu, vous pourrez améliorer vos compétences grâce à un arbre et développer de nouvelles capacités.Vous pourrez combattre à l'épée et au bouclier, avec deux épées ou avec un arc et des flèches. Confrontations directes et furtitvité seront aussi de la partie.