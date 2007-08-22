Dernières actus
Seafarer: The Ship Sim, le jeu d...
King of Meat est désormais disp...
Sanatorium - A Mental Asylum Sim...
I Am Machine, un nouveau rogueli...
Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
PowerWash Simulator 2 sort le 23 octobre
Karcherman est de retourPowerWash Simulator 2 sortira le 23 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par FuturLab. Il va vous faire aimer la saleté. Et plus plus ce sera dégueulasse, plus ça vous plaira. Parce que vous pourrez tout nettoyer.
Et oui. Vous êtes un nettoyeur. Au sens propre. C'est le cas de le dire. Vous avez votre lance de nettoyage, une sorte de Karcher, doté de tout un tas d'options pour nettoyer, décaper, brosser... redonner une nouvelle jeunesse à des objets et des bâtiments.
Un jeu à jouer en solo ou en coop.
Voitures, tapis, objets du quotifien... mais aussi maisons entières, entrepôts délabrés... tout est à nettoyer !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Everdark: Undead Apocalypse, un FPS qui va vous faire uriner dans votre culotte
- Sopa: Tale of the Stolen Potato, un jeu d'aventure à la Pixar
- PowerWash Simulator 2 sort le 23 octobre
- Seafarer: The Ship Sim, le jeu de simulation de navire, est sorti
- King of Meat est désormais disponible
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, un jeu de dingue
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)