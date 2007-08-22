- PowerWash Simulator 2 sort le 23 octobre

Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Karcherman est de retour

PowerWash Simulator 2 sortira le 23 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par FuturLab. Il va vous faire aimer la saleté. Et plus plus ce sera dégueulasse, plus ça vous plaira. Parce que vous pourrez tout nettoyer.Et oui. Vous êtes un nettoyeur. Au sens propre. C'est le cas de le dire. Vous avez votre lance de nettoyage, une sorte de Karcher, doté de tout un tas d'options pour nettoyer, décaper, brosser... redonner une nouvelle jeunesse à des objets et des bâtiments.Un jeu à jouer en solo ou en coop.Voitures, tapis, objets du quotifien... mais aussi maisons entières, entrepôts délabrés... tout est à nettoyer !