Xbox Game Pass : les nouveautés d'octobre

Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un mois de merde ?

Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) – le 8 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

VALORANT : jouez le nouvel agent Veto (Console et PC) – Disponible dès maintenant

Cocoon (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Avantages en jeuIls nous quittent le 15 octobre