Xbox Game Pass : les nouveautés d'octobre

Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : les nouveautés d'octobre

Un mois de merde ?

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
  • Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) – le 8 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – le 9 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • The Casting of Frank Stone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 14 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Ball x Pit (Cloud, Console et PC) – le 15 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console et PC) – le 15 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Eternal Strands (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) 
  • He Is Coming (Game Preview) (PC) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) 
  • Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass) 
  • Pax Dei (PC) – le 16 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 17 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • Evil West (Cloud, Console et PC) – le 21 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 
  • Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
Avantages en jeu
  • VALORANT : jouez le nouvel agent Veto (Console et PC) – Disponible dès maintenant
  • Call of Duty : Warzone – Pack Game Pass 4 (Cloud, Console et PC) – 15 octobre
Ils nous quittent le 15 octobre
  • Cocoon (Cloud, Console et PC)
  • Core Keeper (Cloud, Console et PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC)

 

 
