Dernières actus
The Legacy, un FPS d'horreur en ...
Comment la lecture d'articles su...
Everdark: Undead Apocalypse, un ...
Sopa: Tale of the Stolen Potato,...
Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés d'octobre
Un mois de merde ?Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) – le 8 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – le 9 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Casting of Frank Stone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 14 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ball x Pit (Cloud, Console et PC) – le 15 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console et PC) – le 15 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Eternal Strands (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- He Is Coming (Game Preview) (PC) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)
- Pax Dei (PC) – le 16 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 17 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Evil West (Cloud, Console et PC) – le 21 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 21 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- VALORANT : jouez le nouvel agent Veto (Console et PC) – Disponible dès maintenant
- Call of Duty : Warzone – Pack Game Pass 4 (Cloud, Console et PC) – 15 octobre
- Cocoon (Cloud, Console et PC)
- Core Keeper (Cloud, Console et PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC)
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Extinction Day dévoile un nouveau mode pour tuer l'humanité
- Lost Eidolons: Veil of the Witch sort en version finale
- Bye Sweet Carole, le jeu d'horreur à la Disney est sorti
- All Hands on Deck : pierre, papier, ciseaux
- Syberia Remastered dévoile son histoire
- Farming Simulator: Signature Edition arrive sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)