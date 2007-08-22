Dernières actus
Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Legacy, un FPS d'horreur en coop
Retour au villageDéveloppé par le studio indépendant Second Reality et édité par RockGame SA; The Legacy est un FPS qui se déroule dans un univers horrifique.
Destiné à être joué en coop, même s'il est possible de le parcourir en solo, The Legacy raconte l'histoire d'une malédiction qui s'est abattue sur un petit village, Svetlograd. Tous les 66 ans, votre famille doit sacrifier l'un des descendants pour ne pas froisser les forces maléfiques de la forêt sombre.
Vous avez décidé d'y mettre fin. Et vous avez décidé de retourner dans ce village pour combattre le mal une fois pour toutes.
Un système de crafting et de survie sont au coeur du gameplay avec une répartition aléatoire des objets. Un vaste monde ouvert vous attend.
Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam. Il est proposé à moins de 15 €.
