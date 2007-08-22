Dernières actus
Publié le Mardi 26 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Pizza Bandit en accès anticipé
De la cuisine et une invasion alien !La cuisine est ouverte, et elle est extrêmement inflammable ! Le studio indépendant JofSoft a officiellement lancé Pizza Bandit en accès anticipé sur Steam et l'Epic Games Store. Dans ce shooter coopératif à la troisième personne, la chasse à la prime et la cuisine chaotique se rencontrent. Le jeu est décrit comme un mélange entre Gears of War et Overcooked!.
Dans Pizza Bandit, incarnez Malik, un ex-mercenaire qui voyage à travers le temps pour réaliser son rêve, un peu fou : ouvrir la meilleure pizzeria de la galaxie. Pour y parvenir, vous devrez vous lancer dans une chasse à la prime et cuisiner sous le feu des ennemis. Chaque mission est un défi de taille, où vous devrez jongler entre combat et cuisine.
Pizza Bandit propose un mode coopératif en ligne pour 1 à 4 joueurs, où la difficulté s'adapte au nombre de participants. Vous devrez cuisiner sous le feu ennemi, en préparant des plats en plein milieu du combat. Le jeu vous fera voyager à travers des époques différentes pour des missions de chasse à la prime pleines d'ennemis et d'objectifs bonus. Vous pourrez personnaliser votre arsenal (armes, couverts et compétences) et décorer votre pizzeria avec l'argent gagné. Le jeu inclut également une personnalisation de personnage pour un style unique. Les voix des personnages ont été dirigées par Chris Borders, un vétéran de l'industrie (VO de la série Gears), et des cinématiques ainsi que des succès (in-game et sur Steam) sont aussi présents.
Pizza Bandit est désormais disponible en accès anticipé avec un gameplay complet, un système de matchmaking en ligne et une bonne dose de chaos. L'équipe de JofSoft prévoit d'ajouter de nouvelles missions, des ennemis (y compris des versions plus blindées), des recettes, des cosmétiques et du contenu pour le restaurant. Le développement sera guidé par les retours des joueurs.
Le jeu est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam, avec une réduction de 10 % valable jusqu'au 5 septembre 2025.
