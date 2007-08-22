Dernières actus
Publié le Mardi 26 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Wild Blue nous montre du gameplay
Avons-nous là le successeur de la série Star Fox ?Le premier aperçu du gameplay de Wild Blue a été dévoilé lors du Future Games Show @ gamescom 2025. On a pu voir le héros, Bowie Stray, et les Blue Bombers se préparer pour le combat. Chuhai Labs a également partagé une version étendue de la bande-annonce, montrant encore plus d'action. Ce jeu, qui rend hommage aux classiques du genre, vous met dans la peau de Bowie alors que vous traversez des déserts et des toundras glacées, tout en affrontant les forces de Grimclaw.
Wild Blue est une version moderne et passionnante des jeux de vol classiques des années 90. Volez au-dessus d'océans, de crêtes désertiques et de grottes dangereuses pour affronter des vagues d'ennemis et repousser les forces de Grimclaw. Avec l'aide de vos alliés, vous vous battrez pour rétablir la paix dans des combats aériens palpitants. Le jeu est accessible à tous, des novices aux vétérans, grâce à ses commandes faciles à prendre en main. Ses graphismes sont inspirés des animes. Son gameplay captivant, ses chemins ramifiés et ses missions palpitantes feront de chaque vol une aventure inoubliable.
Wild Blue sera disponible sur Steam et les joueurs peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits.
