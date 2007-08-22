Enshrouded : une prochaine mise à jour, Wake of the Water

Dernières actus
MAJJAM : Une nouvelle bande anno...
Ce que les jeux vidéo et de cas...
(TEST) Operation Night Strikers
Stygian: Outer Gods en accès an...
Publié le Mardi 26 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Enshrouded : une prochaine mise à jour, Wake of the WaterVous êtes le Flameborn, dernier espoir d'une race mourante. Survivez aux ravages d'une brume corruptrice, et reconquérez votre royaume perdu. Jetez-vous dans un vaste monde, affrontez des boss redoutables, bâtissez votre fief et forgez votre destin.
Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération jusq'à 16 joueurs.Voyagez à travers les forêts, les grottes et les donjons, à la recherche de connaissances secrètes et de trésors. Développez la force nécessaire pour vous aventurer dans le Shroud et combattre les horreurs des profondeurs.Esquivez, parez et surprenez vos ennemis avec des compétences de combat inattendues et des sorts puissants. Exploitez les faiblesses de vos ennemis et développez votre propre style de jeu grâce à un arbre de compétences approfondi. Construisez des bases et bâtiments pour vous et vos amis. Dans le brouillard et sous les ruines d'un royaume perdu se cache une histoire de magie, de ruine, d'espoir et de rédemption qui ne demande qu'à être découverte.
La mise à jour Wake of the Water comprend un nouveau biome aquatique avec une ambiance tropicale cool pour se détendre ou terraformer au bord de la plage, une faction ennemie ressemblant à des lézards, ayant l’air d’avoir besoin de crème solaire, une arme à deux mains qui met le “great” dans Greatsword et une simulation d’eau basée sur voxels qui peut être utilisée dans la construction, pour nager, pêcher, créer des aqueducs, et plus encore.
Enshrouded est un développé et édité par Keen Games GmbH. Le jeu est sorti en janvier 2024 sur Steam pour moins de 30€.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
Dernières Vidéos
- Vlad Circus : Curse Of Asmodeus est enfin sorti
- Yooka-Replaylee arrive fin 2025
- Katanaut : arrive le 10 Septembre 2025
- Skate : Débarque en accès antivipé le 16 Septembre
- Warborne Above Ashes arrive en Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)