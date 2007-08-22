Dernières actus
Publié le Mardi 26 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
MAJJAM : Une nouvelle bande annonce
Bagarre à la flûte à becLe monde de MAJJAM est en danger. Une force maléfique, Kodé, étend peu à peu son emprise mortelle et silencieuse. Pour protéger leur monde et sauver leurs terres, les joueurs doivent s’unir et affronter les dangers et défis qui menacent l’univers. Leur arme ? La musique.
MAJJAM est un RPG coopératif d'aventure. Le jeune studio français Opus Major, qui annonçait en début d’année une levée de fonds de 10 millions d’euros, dévoile aujourd’hui MAJJAM, son tout premier jeu. Celui-ci plonge les joueurs dans un monde ouvert et onirique, où la musique devient un outil aussi bien de création que d’action. Ensemble, ils pourront jammer, explorer et repousser les ténèbres. Heureusement pour nous, aucune compétence musicale n’est requise. Les notes jouées tout au long du voyage ravivent les terres, réveillent des sanctuaires anciens et dévoilent des secrets enfouis dans le silence. Les mélodies guident l’exploration, mènent à des énigmes environnementales, à des défis coopératifs et à des épreuves oubliées, pensées pour être vécues à plusieurs.
Le jeu nous propose une nouvelle bande annonce gameplay qui nous éclaire un peu plus sur l'aspect musicale des dynamiques de jeu.
MAJJAM est un jeu développé et édité par Opus Major. Aucune date de sortie n'es encore annoncée mais le jeu dispose déjà d'un page Steam.
