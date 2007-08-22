Dernières actus
Ce que les jeux vidéo et de casino ont en commun et ce qui les différencie
Les jeux vidéo et les jeux de casino sont deux catégories de jeux très populaires auprès des amateurs. À première vue, on pourrait croire qu’ils n’ont pas grand-chose en commun. Puisque d’un côté, il est question de manettes, de consoles, de mondes imaginaires et de l’autre côté, de machines à sous, de roulettes, de poker et autres. Et pourtant, malgré leurs différences, ils partagent beaucoup de choses en commun, bien plus qu’il n’y paraît. Les jeux vidéo attirent autant que les jeux de casino. Tous les deux récompensent les bons joueurs et plus important, ils divertissent. Découvrez dans cet article les points communs, mais aussi les différences entre les jeux vidéo et les jeux de casino.
Similitudes partagées par les jeux vidéo et les jeux de casino
Les jeux vidéo autant que les jeux de casino divertissent, procurent du plaisir et intègrent une dimension compétitive. Vous pouvez jouer gratuitement à des jeux vidéo tout comme à certains titres de casino. Généralement, les machines à sous et jeux de table RNG disponibles sur des sites en ligne comme GoldenPanda Casino prennent en charge des versions démo, qui sont des versions gratuites. Grâce à ces versions, les joueurs peuvent apprendre à jouer, découvrir de nouvelles fonctionnalités et tester des stratégies avant de miser de l’argent réel. De la même façon, il existe de nombreux jeux vidéo gratuits à tester.
Les jeux vidéo et les jeux de casino ont aussi en commun d’être très populaires. Tous les deux ont une fanbase qui s’égale, un peu comme deux meilleurs joueurs aussi populaire l’un que l’autre. D’ailleurs, ils partagent parfois les mêmes fans, puisque de nombreux amateurs de jeux vidéo apprécient aussi les jeux de casino. Ils attirent les joueurs de tous les âges, même si bien sûr, les casinos ne sont accessibles qu’aux joueurs ayant atteint l’âge légal. Une autre de leurs similitudes réside dans le fait que vous pourrez jouer aux deux types de jeu en ligne et hors ligne. Les casinos physiques sont faits pour le jeu hors ligne et les casinos en ligne pour le jeu virtuel. Pareillement pour les jeux vidéo dont certains peuvent être joués hors ligne et d’autres en ligne.
Les éditeurs de jeux vidéo et de jeux de casino intègrent aussi des graphismes et animations à leurs produits. Dans les jeux récents en particulier, on retrouve de plus en plus de fonctionnalités avancées et interactives. Certains jeux de casino utilisent l'Intelligence Artificielle (IA), au même titre que des jeux vidéo. On retrouve aussi chez l’un et l’autre des éléments de gamification similaires. Il s’agit par exemple des systèmes de récompenses pour un défi relevé dans un jeu vidéo. Pour le casino, les opérateurs peuvent récompenser la participation à des tournois ainsi que la fidélité d’un membre.
L’argent aussi lie les deux univers. Les jeux vidéo vous permettent de faire des microtransactions pour acheter des éléments de jeu, et dans les jeux de casino, il est question d’options de paris. Vous misez sur les jeux de votre choix, en espérant en gagner plus. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de faire des achats dans le jeu.
Les jeux vidéo et les jeux de casino promeuvent en outre l’interaction sociale. Pour la première catégorie, c’est par le biais du mode multijoueur et des compétitions. La deuxième catégorie que ce soit physiquement ou en ligne encourage l’interaction avec les jeux de groupe en direct tels que le poker, la roulette le blackjack, ainsi que par des événements et des tournois.
Enfin, les deux catégories de jeux peuvent par ailleurs être accessibles tant sur PC que sur mobile. À cela s’ajoute le fait qu’ils s’inspirent l’un de l’autre. Des jeux de casino ont été créés en s’inspirant de jeux vidéo et vice versa.
Les différences entre les jeux vidéo et les jeux de casino
Les jeux vidéo et de casino partagent certes de nombreuses similitudes, mais ils sont aussi différents sur plusieurs aspects. La principale différence réside dans leur nature intrinsèque. Pendant que la réussite dans les jeux vidéo dépend des compétences et de l’habileté du joueur, c’est souvent la chance qui fait le vainqueur dans la plupart des jeux de casino. Les deux types de jeux récompensent les joueurs, mais pas de la même façon : dans les jeux de casino, on peut gagner de l’argent réel, tandis que dans les jeux vidéo, les récompenses sont virtuelles. Cela dit, pour espérer gagner de l’argent dans un jeu de casino, il faut d’abord miser de l’argent réel. À l’inverse, les jeux vidéo ne demandent aucun investissement financier pour jouer.
Seuls les jeux vidéo de type Play-to-Earn permettent de remporter des gains ayant une vraie valeur, comme des NFT ou des cryptomonnaies. Les jeux de casino sont assujettis à des réglementations strictes et des restrictions d'âge. Ce n’est pas le cas des jeux vidéo qui sont accessibles partout et dans une plage d’âge plus étendue. La dimension ludique prend également le dessus dans les jeux vidéo, tandis que dans les jeux de casino, les joueurs cherchent davantage à gagner de l’argent. Enfin, les jeux de casino engagent plus de dépenses que les jeux vidéo. Dans le premier cas, vous dépensez à chaque fois que vous y jouez, dans le second, vous dépensez seulement à l’achat et éventuellement sur les abonnements.
