Dernières actus
Pizza Bandit en accès anticipé...
Découvrez notre partie de Lego ...
Wild Blue nous montre du gamepla...
Enshrouded : une prochaine mise ...
Publié le Mardi 26 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
RAEV: Kingdom on the Distant Shores arrive en 2026
Construisez un royaume à votre image !Ravine Games et V Publishing viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour leur jeu de construction de royaume, RAEV: Kingdom on the Distant Shores, durant le livestream officiel d'IGN à la Gamescom. Le trailer présente les défis liés à la construction d'une ville et d'un royaume, avec des séquences de gameplay inédites.
Dans RAEV, vous êtes le souverain de Nytland. Faites la connaissance des Raevins, un peuple de renards qui est l'âme de votre empire. Loin d'être un monarque passif, vous aurez le pouvoir de façonner Nytland de fond en comble grâce à un système de construction libre. Créez des villes entières dans différents biomes et construisez un royaume florissant pour votre peuple.
Apprenez à connaître les forces et faiblesses de vos Raevins pour construire des villes florissantes. Développez le commerce entre elles pour créer un écosystème mutuellement bénéfique. Protégez-les avec votre puissance militaire et vos structures défensives. Les Raevins comptent sur vous pour les transformer en une civilisation prospère ! Votre influence s'étend au-delà de Nytland. Établissez des relations avec les royaumes voisins et lancez des expéditions pour découvrir des ruines, de nouvelles ressources et des civilisations voisines. C'est vous qui décidez de la voie à suivre, qu'il s'agisse de diplomatie ou de conflit.
Découvrez la bande-annonce de RAEV: Kingdom on the Distant Shores pour la Gamescom. Si vous avez hâte de découvrir le jeu, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits Steam dès aujourd'hui.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
Dernières Vidéos
- Vlad Circus : Curse Of Asmodeus est enfin sorti
- Yooka-Replaylee arrive fin 2025
- Katanaut : arrive le 10 Septembre 2025
- Skate : Débarque en accès antivipé le 16 Septembre
- Warborne Above Ashes arrive en Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)