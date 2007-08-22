Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Resident Evil Requiem (PC...
Frostrail s'offre une nouvelle v...
Publié le Dimanche 1 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Langues de chatÇa y est. C’est la guerre. Le monde est à feu et à sang. Les tarés de l’est et les cinglés de l’ouest bombardent à tout va et on se rend compte de l’impuissance du reste du monde à opposer une quelconque résistance.
La Guerre est déclarée. La Guerre est en cours. Elle arrive à nos portes.
Et si demain, les Rouges débarquent sur nos paliers, personne ne bougera le petit doigt.
Et si demain, les Bleus débarquent sur nos paliers, personne ne bougera le petit doigt non plus.
Et ils pourront venir mugir pour jusque dans nos bras égorger nos fils et violer nos compagnes. Ou l’inverse s’ils ont été en lien avec Jeffrey Epstein.
Ils viendront, toujours en mugissant, piller nos maisons.
Moi, con que je suis, comme j’habite pas loin d’une ferme, j’ai l’habitude d’entendre mugir. Donc je ne me méfierai pas. Je ne fermerai pas ma porte à double tour. Je ne barricaderai pas mes volets. Et ils arriveront plein de meuh saccager ma demeure.
Ils viendront boire mon vin. Ils viendront boire mon rhum. Ils viendront boire mon whisky. Ils viendront boire mon Porto. Ils viendront boire ma prune. Ils viendront boire ma poire. Ils viendront boire mon Cognac. Ils viendront boire mon Calvados. Ils viendront boire mon… oui, ben quoi, j’ai plein d’alcools différents chez moi, je n’y peux rien, c’est comme ça, alors la liste est longue.
Enfin bref, ils viendront boire mes bouteilles.
Ils fouilleront la maison à la recherche d’objets de valeur, de bijoux, de pièces rares et s’énerveront au fur et à mesure qu’ils comprendront qu’il n’y a rien parce que la chose la plus chère que je dois avoir chez moi, c’est mon Luke Skywalker de chez Kenner, de 1977, toujours avec son petit sabre laser incrusté dans le bras.
Alors de rage, ils casseront tout. Et moi, penaud, je les laisserai faire. Parce qu’ils seront armés jusqu’aux dents.
Et parce que la Guerre, c’est moche, ils décideront de m’exécuter dans mon jardin. Parce que si je dois mourir, autant que ce soit bucolique, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans mon lit vert où la lumière pleut.
Et là, avant le coup de feu fatal, je les verrai, par la fenêtre, piller mon garde-manger. Mes sardines. Mes sauces tomates. Mon parmesan. Mes pâtes. Mon origan frais. Mes cacahuètes et Curly. Et leurs grosses mains sales venir se servir des poignées dans mes sachets de chips. Et mes langues de chat.
…
Ah ça non.
Putain, vous savez combien j’ai galéré sa mère la pute pour trouver des langues de chat sans huile de palme alors que normalement, une langue de chat, c’est juste du beurre, du blanc d’œuf, du sucre et de la farine ? Hein ? Où vous avez vu qu’on doit y ajouter de la saloperie de merde d’huile de palme dedans ? Hein ? Hein ? HEIN ?
Quand je les verrai manger mes langues de chat, mon sang ne fera qu’un tour.
C’est HORS de question qu’on bouffe mes langues de chat, vous avez bien compris ?
Alors je les éclaterai tous. Un par un. Méthodiquement. Froidement. Violemment. Je ferai du Jackson Pollock avec leurs tripes et je m’en ferai ensuite un collier de gencives.
Un par un. Je les éclaterai tous. Eparpillés façon puzzle.
Guerre ou pas. On touche pas à mes langues de chat.
JAMAIS.
Contentez-vous des Turbulo. Ça, les Turbulo, vous pouvez.
Mais les langues de chat… c’est un coup à réveiller la bête.
Et vous ne voulez pas, réveiller la bête. Oh ça non.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- God of War Trilogy Remake annoncé
Dernières Vidéos
- Frostrail s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Flesh&Wire, un nouveau FPS malsain
- Sands of Aura est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
- The Occultist, un jeu sur le paranormal, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une nouvelle classe
- Spellcasters Chronicles est sorti en accès anticipé
- Realm of Ink sort le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD