Publié le Samedi 28 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Jolie semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Ubisoft sont en soldes :
The Crew Motorfest
Tom Clancy's The Division
Tom Clancy's The Division 2
For Honor
Far Cry Primal
Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Odyssey
Assassin's Creed Origins
Assassin's Creed Unity
Assassin's Creed III Remastered
Assassin's Creed Syndicate
Assassin's Creed Rogue
Assassin's Creed
Assassin's Creed Revelations
Assassin's Creed Liberation HD
Assassin's Creed II
Assassin's Creed Brotherhood
Assassin's Creed Chronicles Russia
Assassin's Creed Chronicles India
Assassin's Creed Chronicles China
Rainbow Six Extraction
Avatar Frontiers of Pandora
Star Wars Outlaws
Anno 117
Anno 1800
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist
Far Cry 6
Far Cry New Dawn
Far Cry 5
Rayman
Beyond Good & Evil
South Park Le bâton de la vérité
Soldats Inconnus
Rayman Legends
Watch Dogs
Prince of Persia The Lost Crown
Prince of Persia Les Sbles du temps
Prince of Persia
- Baldur's Gate 3
- Les jeux IO Interactive sont en soldes :
Hitman Absolution
Hitman 2
Hitman Contracts
Freedom Fighters
Hitman Blood Money
- Vampyr
- Batman the Telltale Series
- Les jeux Halo sont en soldes
- Hell Let Loose
- Blacktail
- Lhysara Summit Kingdom
- Warhammer 40,000 Dawn of War
- Lost Eidolons Veil of the Witch
- Les jeux Armor Games Studios sont en soldes
- Ark Survival Ascended
- Warhammer 40,000 Space Marine 2
- Manor Lords
- Kingdom Come Deliverance II
