Publié le Samedi 28 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Jolie semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Ubisoft sont en soldes : 
    The Crew Motorfest
    Tom Clancy's The Division
    Tom Clancy's The Division 2
    For Honor
    Far Cry Primal
    Assassin's Creed Mirage
    Assassin's Creed Valhalla
    Assassin's Creed Odyssey
    Assassin's Creed Origins
    Assassin's Creed Unity
    Assassin's Creed III Remastered
    Assassin's Creed Syndicate
    Assassin's Creed Rogue
    Assassin's Creed
    Assassin's Creed Revelations
    Assassin's Creed Liberation HD
    Assassin's Creed II
    Assassin's Creed Brotherhood
    Assassin's Creed Chronicles Russia
    Assassin's Creed Chronicles India
    Assassin's Creed Chronicles China
    Rainbow Six Extraction
    Avatar Frontiers of Pandora
    Star Wars Outlaws
    Anno 117
    Anno 1800
    Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
    Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
    Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist
    Far Cry 6
    Far Cry New Dawn
    Far Cry 5
    Rayman
    Beyond Good & Evil
    South Park Le bâton de la vérité
    Soldats Inconnus
    Rayman Legends
    Watch Dogs
    Prince of Persia The Lost Crown
    Prince of Persia Les Sbles du temps
    Prince of Persia
  • Baldur's Gate 3
  • Les jeux IO Interactive  sont en soldes :
    Hitman Absolution
    Hitman 2
    Hitman Contracts
    Freedom Fighters
    Hitman Blood Money
  • Vampyr
  • Batman the Telltale Series
  • Les jeux Halo sont en soldes
  • Hell Let Loose
  • Blacktail
  • Lhysara Summit Kingdom
  • Warhammer 40,000 Dawn of War
  • Lost Eidolons Veil of the Witch
  • Les jeux Armor Games Studios sont en soldes
  • Ark Survival Ascended
  • Warhammer 40,000 Space Marine 2
  • Manor Lords
  • Kingdom Come Deliverance II
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

