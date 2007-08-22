WW1 Gallipoli s'offre une première vidéo

Publié le Lundi 2 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va tranchée

On l'oublie souvent, mais la Premier Guerre Mondiale ne s'est pas déroulée uniquement dans les tranchées du Nord de la France. Elle a éclaboussé bien des terrains, de par le monde.WW1 Gallipoli Ottoman Fronts vous entraîne, comme son nom l'indique, sur le front ottoman. Au Myen-Orient. Un FPS qui va vous plonger en pleine zone urbaine, dans le désert, dans les dunes...Développé par BlackMill Games, c'est la suite d'une longue liste de jeux basés sur ce conflit. Il y a eu Verdun, Tannenberg, Isonzo... et maintenant, Gallipoli.Jouable en solo ou par équipe, il propose plusieurs classes de soldats à incarner, dans des conflits variés. Un mode multi PvP est aussi prévu.Le jeu sortira cette année sur PC, PS5, Xbox Series. Une première vidéo a été diffusée.