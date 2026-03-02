DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 2 mars 2026 Ã 10:45:00 par Cedric Gasperini
Musclor revient dans He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction
Les MaÃ®tres de l'universPrévu pour le 28 avril prochain, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction est le prochain jeu mettant en scène Musclor et ses amis, tirés de la saga que l'on connaît en France sous le nom des Maîtres de l'Univers.
Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Il s'agit d'un Beat'em all inspiré de la série TV animée, et qui en reprend les graphismes pour proposer un jeu old-school, avec des décors et des personnages en pixel art.
12 niveaux sont prévus. On retrouvera tous les héros de la série et le jeu sera jouable en coop, à deux.
Franchement, ça ne vous donne pas envie de gueuler "Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la Force toute puissante", ça ?
En slip, bien sûr.
