PubliÃ© le Lundi 2 mars 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Haunted Lands, un jeu d'action-plateformes old school
Bouillie de pixelsPrévu pour une sortie au 10 mars prochain, sur PC, sur Steam, Haunted Lands est un jeu d'action-plateformes old school inspiré des cadors des années 80.
Développé par un seul type répondant au nom d'Alevgor, le jeu vous met dans la peau de l'un des six personnages jouables, qui se lancent dans un combat acharné contre des monstres.
Chaque personnage a son propre style de jeu, les niveaux regorgent de secrets et des boss vous attendent à chaque fin.
Ça sent la bouillie de pixels comme à l'époque, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.
Le jeu se veut exigeant, difficile, et pour tester la bête, sachez qu'une démo est téléchargeable gratuitement.
