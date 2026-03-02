PokÃ©mon Vents et PokÃ©mon Vagues annoncÃ©s sur Nintendo Switch 2 pour 2027

PubliÃ© le Lundi 2 mars 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

On mouille et on souffle ?

Le groupe The Pokémon Company a dévoilé le futur de la franchise Pokémon en jeux vidéo. Développé par Game Freak, les jeux Pokémon Vents et Pokémon Vagues sortiront en 2027 sur Nintendo Switch 2.Les joueurs découvriront de nouvelles îles où se déroulera l'aventure. La tenue du personnage dépendra de la version choisie. Les Pokémon de départ, par contre, seront les mêmes : Broussatif, le Pokémon Poussin Pois ; Caloulou, le Pokémon Chiot ; et Ogéko, le Pokémon Aquagecko.Des Pikachu spéciaux, avec des tenues inédites, seront aussi de la partie.Une première vidéo a été dévoilée. Après des derniers épisodes (très) perfectibles, elle a ravivé l'espoir des fans.