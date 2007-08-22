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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Village in the Shade sur PC et consoles dès cet automne
Savez-vous planter les choux ?Signé NIS America, développé par Nippon Ichi Software, distribué en version boîte par Microids, le jeu Village in the Shade (connu au Japon sous le nom de Honogurashi no Niwa) sortira cet automne sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC. Les versions consoles auront droit à une sortie physique.
Il s'agit d'une simulation de gestion agricole, se déroulant dans un village de montagne japonais. Vous allez cultiver des plantes, des fleurs, des fruits, des légumes, parler avec vos voisins, vous promener en ville, vous faire des amis... Il y aura des festivals, des événements traditionnels japonais, vous aurez même la possibilité d'observer les cerisiers en fleurs.
Mais attention, le village cache des secrets dangereux... qu'il vous faudra découvrir.
Une vidéo a été dévoilée.
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