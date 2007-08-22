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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
15 minutes de gameplay pour MotoGP 26
Ça fait plaisirToujours signé Milestone, le studio italien spécialiste du genre, le jeu MotoGP 26 sortira le 29 avril prochain. Il sera proposé sur PC, PS5, Xbox Series, Nitnendo Switch et Nintendo Switch 2.
L'année dernière, la mouture 25 avait été solide. Imparfaite, mais toujours bonne. Comme l'atteste notre test. Espérons que cette année, ce sera encore meilleur.
Une vidéo de gameplay de 15 minutes a été diffusée. Elle dévoile le circuit des Amériques et le circuit Portimão par temps ensoleillé, ou encore Silverstone sous la pluie.
Le trailer met aussi l'accent sur l’arrivée des motos de série 1000 cm. En complément des catégories MotoGp, Moto 2 et Moto 3 déjà présentes.
On attend de voir si l'IA sera enfin améliorée ou non...
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