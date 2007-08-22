Devil Jam sort aujourd'hui sur consoles

Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Let the music play

Devil Jam est un hack'n slash musical développé par le studio belge Rogueside Games. Un p'tit jeu sympathoche à moins de 10 € qui est sorti sur PC en novembre dernier. Il sort aujourd'hui (dans l'après-midi si tout va bien) sur consoles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous incarnez un musicien trompé par le diable, qui se retrouve en enfer. Piegé dans l'Outre-monde, vous allez enchaîner les riffs et défoncer les hordes de démons fanatiques, les rivaux, la foule en colère...Votre but est de devenir le plus grand des musiciens de métal de l'enfer. L'immortalité est peut-être au bout du voyage...Les combats se font en rythme... différentes armes et pouvoirs seront disponibles, pour parvenir à vos fins, avec une (quasi) infinité de combinaisons possibles...