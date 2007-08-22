Dernières actus
15 minutes de gameplay pour Moto...
Salvation Denied : un jeu de con...
Village in the Shade sur PC et c...
Tomodachi Life : Une vie de rêv...
Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Invicible VS s'offre un Titan
La Chose, en moins drôleLe jeu Invicible VS fait encore parler de lui, en présentant un nouveau combattant, un de plus. On vous rappelle que le jeu se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son papounet chéri. Mais, hé, forcément, tout ne va pas se passer comme espéré...
Invicible VS est édité par Skybound Entertainment via son nouveau studio Quarter Up. Il sort le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.C'est un jeu de combat jouable en 3 contre 3.
Vous pourrez retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex, Dupli-Kate... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.
Un autre personnage a été dévoilé :Titan, chef criminel capable de recouvrir son corps d'une carapace de pierre.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD