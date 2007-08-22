Invicible VS s'offre un Titan

Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La Chose, en moins drôle

Le jeu Invicible VS fait encore parler de lui, en présentant un nouveau combattant, un de plus. On vous rappelle que le jeu se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son papounet chéri. Mais, hé, forcément, tout ne va pas se passer comme espéré...Invicible VS est édité par Skybound Entertainment via son nouveau studio Quarter Up. Il sort le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.C'est un jeu de combat jouable en 3 contre 3.Vous pourrez retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex, Dupli-Kate... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.Un autre personnage a été dévoilé :Titan, chef criminel capable de recouvrir son corps d'une carapace de pierre.