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Publié le Mardi 14 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Will: Follow the Light repoussé au 7 mai
On attend la maréeInitialement annoncé pour le 28 avril, Will: Follow the Light sortira finalement le 7 mai prochain, sur PC, sur Steam (où une démo est actuellement disponible), mais aussi sur Xbox Series et PS5.
On vous rappelle rapidement qu'il s'agit d'un jeu d'aventure narratif développé par le studio indépendant TomorrowHead Studio. Vous allez y incarner Will, un gardien de phare, qui arpente les eaux et les terres arides du Nord à pied, en voilier ou même à chien de traîneau pour aller au secours de son fils, après avoir reçu un message de détresse venant de son village natal.
Tout au long de sa quête, Will devra surmonter des défis en mer et sur terre, résoudre des énigmes basées sur des éléments réels, utiliser une station météorologique authentique et un système de navigation réaliste, et parcourir des sentiers enneigés en traîneau à chiens à la recherche de réponses.
Les commandes, tant du voilier que des autres véhicules se veulent réalistes, conçues en collaboration avec des voyageurs arctiques.
L'histoire explore la relation profonde entre un père et son fils, emmenant les joueurs dans une aventure émotionnelle ponctuée de tempêtes violentes, de solitude, et d'un récit sur l'importance des liens familiaux.
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