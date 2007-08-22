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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

The Rogue Prince of Persia est disponible en boîte

C'est chouette, les boîtes

Sorti l'année dernière en version numérique, The Rogue Prince of Persia est désormais disponible en boîte sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5.

Le jeu est dispo en version classique ou en version Immortal Edition avec un boîtier métal, trois cartes posales artistiques, un poster.

Le jeu, est, pour rappel, un mélange de phases de plateformes et de combats. Il vous met dans la peau du Prince, bien décidé à empêcher une invasion de Huns.  Le jeu a été développé par le studio Evil Empire et est édité, bien évidemment, par Ubisoft.  C'est un jeu en 2D, à crolling horizontal. Le jeu a été optimisé pour être utilisé en version dockée ou en version portable sur les cosoles de Nintendo.

 

 
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