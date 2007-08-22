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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
OPUS: Prism Peak sort avec une nouvelle vidéo
Clic clac, c'est ?OPUS: Prism Peak est un jeu d'aventure qui sort le 16 avril, sur PC, sur Steam, mais aussi sur Nintendo Switch 1 et 2. Il est développé par Sigono Inc et édité par Shueisha Games.
Ce jeu d'aventure narratif raconte l'histoire d'un photographe, à l'automne de sa vie, fatigué, las du monde qui l'entoure. Il se retrouve coincé dans un monde onirique, en dehors de la réalité.
Armé d'un vieil appareil photo, il arpente ce monde étrange et phantasmagorique, dans l'espoir de rentrer chez lui.
L'histoire d'un homme à la recherche de ses racines, racontée de manière poétique.
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