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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

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Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Counter-Strike 2
  2. Crimson Desert
  3. Soulmask
  4. Slay the Spire 2
  5. The Seven Deadly Sins: Origin
  6. EA SPORTS FC 26
  7. Warframe
  8. Apex Legends
  9. Sol Cesto
  10. Euro Truck Simulator 2
  11. Forza Horizon 6
  12. War Thunder
  13. Plague Inc: Evolved
  14. ARK: Survival Ascended
  15. Cyberpunk 2077
  16. Starfield
  17. The Planet Crafter
  18. Baldur's Gate 3
  19. Dead by Daylight
  20. StarRupture

 

 
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