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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
contre-grève 2Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Counter-Strike 2
- Crimson Desert
- Soulmask
- Slay the Spire 2
- The Seven Deadly Sins: Origin
- EA SPORTS FC 26
- Warframe
- Apex Legends
- Sol Cesto
- Euro Truck Simulator 2
- Forza Horizon 6
- War Thunder
- Plague Inc: Evolved
- ARK: Survival Ascended
- Cyberpunk 2077
- Starfield
- The Planet Crafter
- Baldur's Gate 3
- Dead by Daylight
- StarRupture
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