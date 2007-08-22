Dernières actus
Don’t Starve Elsewhere : un no...
Castlevania: Belmont’s Curse d...
We were Here Tomorrow : un jeu d...
SpaceCraft annoncé en accès an...
Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini
(Preview) Invicible VS (PC, PS5, Xbox Series)
Un bon jeu de baston à venirAlors que la bêta vient de sortir, et que vous pouvez donc dès à présent prendre le jeu en mains pour vous faire une première impression, nous avons été conviés à l'essayer.
Une dizaine de persos pour des combats sanglants, dans un monde en perdition. Et surtout, des super-héros qui, par équipe de trois, vont se mettre joyeusement sur la gueule.
J'ai donc testé, ou du moins pris en mains pour une première impression, le jeu Invisible VS. Avec un gros désavantage : si j'en avais déjà entendu parler, je ne connaissais pas la série TV, mon aversion pour les super-héros étant encore bien vivace.
Mais justement, j'ai fait de ce désavantage une force, puisque la question se pose : est-ce qu'un jeu pourrait me faire aimer à nouveau les super-héros, ou du moins me plaire assez pour me donner envie de découvrir la série TV dont il est issu ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Don’t Starve Elsewhere : un nouveau jeu annoncé
- Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- SpaceCraft annoncé en accès anticipé pour le 20 mai
- Dead as Disco : un beat'em up façon clip vidéo
- Temtem: Pioneers, un nouveau MMORPG annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD