(Preview) Invicible VS (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini

Un bon jeu de baston à venir

Alors que la bêta vient de sortir, et que vous pouvez donc dès à présent prendre le jeu en mains pour vous faire une première impression, nous avons été conviés à l'essayer.Une dizaine de persos pour des combats sanglants, dans un monde en perdition. Et surtout, des super-héros qui, par équipe de trois, vont se mettre joyeusement sur la gueule.J'ai donc testé, ou du moins pris en mains pour une première impression, le jeu Invisible VS. Avec un gros désavantage : si j'en avais déjà entendu parler, je ne connaissais pas la série TV, mon aversion pour les super-héros étant encore bien vivace.Mais justement, j'ai fait de ce désavantage une force, puisque la question se pose : est-ce qu'un jeu pourrait me faire aimer à nouveau les super-héros, ou du moins me plaire assez pour me donner envie de découvrir la série TV dont il est issu ?