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Publié le Samedi 11 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Semaine de merdeSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux à objets cachés sont en soldes
- Disney Dreamlight + Valley
- Shotgun Farmers
- Sol Cesto
- Super Fantasy Kingdom
- Clover pit
- Hypermarket Simulator
- No Man's Sky
- Rematch
- Les jeux Plague Inc sont en soldes
- Ark Survival AScended
- Warhammer 40,000: Space Marine II
- Peak
- Football Manager 26
- Super Battle Golf
- GTA The Trilogy
- Planet Crafter
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