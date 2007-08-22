Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(Preview) Invicible VS (PC, PS5,...

Don’t Starve Elsewhere : un no...

Castlevania: Belmont’s Curse d...

We were Here Tomorrow : un jeu d...

 

Publié le Samedi 11 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Semaine de merde

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux à objets cachés sont en soldes
  • Disney Dreamlight + Valley
  • Shotgun Farmers
  • Sol Cesto
  • Super Fantasy Kingdom
  • Clover pit
  • Hypermarket Simulator
  • No Man's Sky
  • Rematch
  • Les jeux Plague Inc sont en soldes
  • Ark Survival AScended
  • Warhammer 40,000: Space Marine II
  • Peak
  • Football Manager 26
  • Super Battle Golf
  • GTA The Trilogy
  • Planet Crafter
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard

- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop

- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles

- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis

- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)

- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo

Dernières Vidéos

- Don’t Starve Elsewhere : un nouveau jeu annoncé

- Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo

- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop

- SpaceCraft annoncé en accès anticipé pour le 20 mai

- Dead as Disco : un beat'em up façon clip vidéo

- Temtem: Pioneers, un nouveau MMORPG annoncé

- Frostrail : le FPS de survie en playtest

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55820-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres