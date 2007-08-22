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Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 13 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Crimson Desert : de nombreuses mises à jour à venir
Y'a encore du boulot pour en faire un bon jeuDécevant dans sa construction actuelle, comme vous pouvez le lire dans notre test, alors qu'il était si prometteur, Crimson Desert est toujours sous le feu d'innombrables critiques.
Après une première grosse (énorme) mise à jour, les développeurs ne s'endorment pas et annoncent que de nombreuses autres mises à jour sont à venir, suivant les retours effectués par la communauté.
Au menu :
- Du contenu supplémentaire, avec la possibilité d'affronter à nouveau les boss déjà vaincus, les zones libérées pourront de nouveau être assiégées. Les paramètres de difficulté facile, normal et difficile permettront d'offrir plus de challenges à ces nouveaux combats
- Le personnage et le gameplay seront améliorés, avec de nouvelles compétences pour les personnages de Damiane et Oongka, la possibilité de cacher l'arme que l'on porte dans son dos, pous plus d'esthétisme et de nouvelles tenues.
- Le système de stockage amélioré, dont la réserve de nourriture (accès direct), la garde-robe (organisation des tenues et armures), la récolte (les matériaux), les collections (objets de quêtes et recettes)
- De nouveaux familiers et montures invocables seront ajoutés.
- Amélioration de l'interface utilisateur, amélioration des contrôles (nouvelles options de personnalisation des manettes)
- Amélioration du rendu de l'horizon
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