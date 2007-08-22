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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
The Last Gas Station annoncé pour le 28 mai
On peut éviter de parler d'essence en ce moment ?Vous êtes le proprétaire de la toute dernière station d'essence. Partout dans le monde, tout est passé à l'électrique. Tout ? Non, quelques derniers résistants roulent encore et toujours à l'essence. Vous ne manquez donc pas de clients...
Sauf que les clients ne sont pas forcément recommandables... surtout la nuit...
A vous de gérer la station : améliorez les équipements, nettoyez les lieux, remettez tout en état, vendez des produits annexes, proposez vidange et entretien général... bref, veillez à bien satisfaire la clientèle, quelle qu'elle soit.
The Last Gas Station sort le 28 avril et est prévu sur PC, sur Steam. Il est développé par le studio Alwar. Une démo est disponible pour tester le jeu.
Il s'agit d'un petit jeu d'aventure en point'n clcik.
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