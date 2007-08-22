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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 13 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Far Far West annoncé pour le 28 avril
Yee-ah !Voilà le Far West comme vous ne l'avez jamais vu. Et pour cause, il s'agit du Far Far West. Encore plus Far que le Far West. En équipe de 4, vous allez explorer le désert et ses villes de cow-boy, dans des décors inspirés par le Grand Canyon, et allez affronter... des monstres, des robots, des morts-vivants...
A grands renforts de flingues, mais aussi de sorts, vous allez vous transformer en chasseur de primes d'êtres surnaturels.
Vous êtes des robots-cowboys chasseurs de prime et avec l'argent récolté, vous allez pouvoir améliorer votre équipement, acheter de quoi personnaliser votre personnage ou son cheval...
Far Far West est un FPS coop développé par Evil Raptor et édité par Fireshine Games. Il sortira le 28 avril en accès anticipé sur PC, sur Steam.
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