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Publié le Lundi 13 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Skull Horde est sorti

Pas de quoi crâner

Skull Horde vient de sortir. Il est disponible sur PC, sur Steam. Il est développé par le studio écossais 8BitSkull. Il est proposé à moins de 10 €.

Skull Horde est un jeu dungeon crawler dans lequel vous allez incarner un nécromancien volant à la recherche de trésors. Il va arpenter des donjons générés aléatoirement, remplis de créatures ennemies. 

Pour l'aider dans sa quête, le nécromancien volant va lever des armées de squelettes et, à chaque nouveau run, il pourra acheter différents types d'unités pour l'accompagner. Et plus il achète d'exemplaires d'une même unité, plus elle se transforme en version améliorée. Ces unités se battront seules, avec donc une résolution des combats automatique.

Le jeu est à découvrir en vidéo : 

 

 
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