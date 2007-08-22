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Publié le Dimanche 12 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Combien de temps ?De toute manière, y’a tout qui fout le camp en ce moment.
Y’a des périodes, comme ça, où l’on se rend compte que tout va mal, que tout merde, quoi que l’on entreprenne ; que des trucs qui pourraient être réglés en deux temps trois mouvements prennent des plombes à cause de l’incompétence des uns et la bureaucratie des autres ; que l’on perd un temps dingue en palabres, explications, mauvaises indications ou même malhonnêteté de certains ; et que ce putain de temps passe, inexorablement.
C’est Hector Berlioz qui écrivait que « Le temps est un grand professeur mais malheureusement il tue ses élèves ». J’aime beaucoup cette citation.
Bref, vous l’aurez compris, en ce moment, tout va mal. Je rame dans un océan d’emmerdes et de contrariétés. Des petites contrariétés, des petites emmerdes, j’avoue. Mais je ne suis pas à l’abri de me prendre un iceberg à la dérive.
Et puis y’a la santé, bordel. Je me rends compte que je suis à un âge où je continue de me moquer des vieux qui passent leur temps à parler de leurs problèmes de santé et de leurs rendez-vous médicaux, vu que ce sont désormais leurs sujets de conversation principaux, mais je me rends compte que je suis à un moment de bascule. Après 50 ans, les pépins se multiplient et s’accumulent à vitesse grand V.
Moi, j’pratique la politique de l’autruche : j’ai un peu mal ici, j’ai un peu mal là, j’ai surtout mal ici et là, j’ai vraiment mal là et ici, mais ma foi, tant que je ne crache pas du sang, pas la peine d’aller déranger un médecin pour ça.
Mais je me rends bien compte que tout fout le camp. J’ai le dos en compote, le genou qui se déboîte pour un rien, des doigts qui se bloquent, les pieds qui crient à l’agonie, les chevilles sur le point de lâcher et y’a pire. Bien pire. Vachement pire. J’ai les poils dans le nez qui blanchissent, c’est moche, de loin on dirait que j’ai des crottes de nez prêtes à tomber dans ma barbe. J’vous raconte pas comme c’est glamour. Ah, et puis j’ai des poils qui se mettent à pousser à des endroits où je n’en ai jamais eu.
Bref. Le jour, j’ai mal partout, j’ai l’impression d’avoir 90 balais et la nuit, je fais des cauchemars.
Je me réveille en sursaut parce qu’on me tire dessus, que je suis poursuivi par des zombies, que j’ai perdu mes clefs (tous mes cauchemars n’ont pas la même intensité, j’avoue), que je me suis perdu, que je suis en retard à un rendez-vous et que je me suis perdu, que je dois aller prendre un avion et que je me suis perdu (j’ai un sens de l’orientation complètement pourri), que mon avion s’écrase ou que mes proches meurent. Et parfois, plusieurs à la suite. J’ai vraiment des nuits de merde.
Parfois aussi, je rêve que ma chère, tendre et aimante épouse me trompe. Alors comme elle est à côté de moi dans le lit, je lui fous un coup de pied en la traitant de traînée. Au moins, je me sens mieux. Ça me calme. Elle, elle gueule. Mais hé, elle n’avait qu’à être fidèle, alors elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même.
Ah ça, il est loin le temps où, dès le printemps venu, j’allais chevaucher des les herbes hautes, batifoler avec la paysanne du coin et lui compter fleurette dans la botte de foin du champ de son père. Où, increvable, je gambadais du soir au matin et du matin au soir, pour vivre mille aventures plus palpitantes les unes que les autres.
Maintenant, même quand je monde des marches, j’entends que ça grince.
Saloperie d’années qui passent.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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