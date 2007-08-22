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Publié le Mardi 14 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Warena, un jeu de cartes en arène
Cartes ChaosDéveloppé par Part Time Monkey et édité par Coyote Time Publishing, Warena est un jeu de cartes en arène prévu pour la fin de l'année. Il sortira sur PC, sur Steam. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour participer à un Playtest.
La particularité du jeu est qu'il se joue en 1 contre 1, même s'il propose une campagne solo pour découvrir le jeu. Vous allez devoir détruire les forces ennemies, en jouant vos cartes. Vous ne pourrez les jouer que si vous avez la mana nécessaire pour ça.
Et surtout, le jeu se joue en temps réel. Pas de tour par tour. Chacun joue ses cartes quand il veut, comme il faut, au rythme qu'il veut...
On vous propose de le découvrir en vidéo :
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