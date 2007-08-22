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Publié le Mardi 14 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Airport Contraband : incarnez un agent des douanes
100 jours avec les douaniersDéveloppé par Drago Entertainment, Airport Contraband est un jeu dans lequel vous allez incarner un agent des douanes. Fouiller les passagers, passer les bagages aux rayons X, examiner les colis et les marchandises convoyées par avion...
Il vous faudra trouver tout ce qui est illégal et l'empêcher de franchir la frontière.
Vous allez gérer un petit aéroport dans la petite île tropicale fictive de Caldora.
Mais attention, les cartels locaux tenteront par tous les moyens de passer leur marchandise. J'ai bien dit : tous les moyens.
Le jeu sortira sur PC, sur Steam, ce printemps. Une vidéo vous en apprendra plus sur tout ce que vous allez devoir gérer :
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