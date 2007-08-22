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Publié le Mardi 14 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Agefield High: Rock the School, mettre le bordel à l'école
On en a tous rêvéInitialement prévu pour ce printemps, le jeu Agefield High: Rock the School sortira finalement à la fin de l'année 2026. On vous rappelle qu'il s'agit 'dun jeu dans lequel il faut mettre le bordel à l'école. Il s'inspire du jeu Bully, de Rockstar Games, sorti en 2006.
Vous êtes Sam, un jeune gars qui n'a pas forcément très envie d'étudier. Il a surtout envie de lutter contre le conformisme et, au passage faire le con avec ses potes, notamment Axel. Et s'il peut se taper aussi la plus belle fille du lycée, Kate, c'est du tout bon.
Il y aura bien quelques bastons avec les cassos du coin, quelques mornifles à distribuer... mais surtout, Sam, notre héros, veut que l'on se souvienne de lui comme d'une Légende.
Il va falloir faire vite : il ne reste que 3 mois avant le diplôme.
Le jeu se déroule au début des années 2000. Il proposera une petite dizaine d'heures de gameplay. Il y a une trentaine de missions, 2 fins différentes, une quinzaine de missions secondaires, le tout dans un monde ouvert avec un campus, un petit quartier, un centre-ville... et la gestion de son temps, avec les cours tels que maths, anglais, géo...
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
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