(TEST) Kena Bridge of Spirits (Nintendo Switch 2)

Publié le Lundi 13 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un portage simpliste pour un jeu réussi

Succès de l'année 2021 dont on attend impatiemment la suite cette année, Kena Bridge of Spirits a fait le tour de toutes les plateformes au fil des ans. Ne lui manquait qu'une version Nintendo Switch 2. C'est désormais disponible.Nous avons eu le plaisir d'y jeter un coup d'oeil.Parce que nous, ça nous plait de courir partout en forêt, de sautiller comme un cabri, de shooter dans des petites créatures mignonnes et de donner des coups de bâtons aux gens qu'on croise.Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de l'interdiction prononcée par un juge de me promener en forêt ou pas...Mais bref. On a testé Kena sur Switch 2.