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Publié le Mardi 14 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Global Rescue : les services d'urgence dévoilent une nouvelle vidéo
Tout est dans l'uniformeDans Global Rescue, vous allez pouvoir choisir n'importe quel endroit dans le monde, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, et y installer une flotille de secours : SWAT, la Police, les Pompiers, les services de secours...
Développé par le studio allemand de PeDePe GbR et édité par l'éditeur allemand Aerosoft GmbH, il s'agit d'un jeu de gestion, de construction et de stratégie.
l faudra recruter du personnel, gérer les équipes, les véhicules, améliorer hommes et matériel, entretenir les voitures, les laver, installer des contrôles routiers, des radars...
19 véhicules sont prévus. Vous pourrez vous développer grâce à un arbre de recherche. Enfin, un éditeur de niveau et de mission sera inclus.
Le jeu est annoncé pour le 27 avril. Sortie prévue sur PC, sur Steam. Vous y trouverez déjà une démo gratuite.
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