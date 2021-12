Spider-Man: No Way Home, la critique du film

Publié le Jeudi 23 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur film Spider-Man ?

Gros fan de Marvel, gros consommateur de Comics, Théo rivalise de fan-attitude avec Sylvain. Parfois, ils se lancent dans des concours grotesques de "kikalaplugrosse", sauf qu'on pourrait appeler ça "kikéleplugrofan"...En attendant, inconditionnel de Spider-Man, Théo est déjà allé voir le film 3 fois au cinéma, je cite "pour voir tous les petits détails qu'on ne verrait pas lors de la première voire de la deuxième projection".Quand on lui fait remarquer que ça reste un film qui raconte l'histoire d'un puceau complètement con qui s'habille en lycra moulant et qu'on sait pertinement qu'au début, tout va bien, qu'au milieu du film, la situation est désespérée mais qu'à la fin, il gagne quand même, Théo rétorque que non, c'est l'histoire du plus grand super-héros de tous les temps dans une aventure extraordinaire qui va par-delà l'espace et le temps et que de toute manière, on est trop cons pour comprendre, que Spider-Man, c'est un tout, c'est un Dieu, c'est son Dieu...Bref. Un pur film pour fans, qu'il nous décortique, une feuille de sopalin à la main.