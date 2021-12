- Doctor Strange in the Multiverse of Madness dévoile sa première bande-annonce

Publié le Jeudi 23 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Overdose de Marvel ?

Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, le Dr. Stephen Strange poursuit ses recherches sur la Pierre du Temps. Mais son ancien ami, Karl Mordo, devenu un ennemi à la suite de l'attaque de Dormammu, cherche à détruire tous les sorciers de la Terre, ce qui l'empêche d'atteindre son but. De son côté, Wanda Maximoff est devenue la Sorcière rouge et possède désormais d'immenses pouvoirs qu'elle cherche encore à comprendre et maîtriser. Alors que Strange a lancé un sort qui visait à faire oublier à tout le monde l'identité secrète de Spider-Man (Peter Parker), ce sort a réussi mais a profondément perturbé la stabilité de l'espace-temps, ouvrant les portes à d'infinies multitudes de dangers, issus du Multivers.

Marvel continue de livrer ses films à un rythme effréné. Le prochain à venir sera Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour le 4 mai 2022.Il s'agit d'un film réalisé par Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen.Niveau pitch, on est dans la continuité du dernier Spider-Man et du dernier Avengers :