System Shock, le remake s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Va falloir le sortir un jour, quand même...

Toujours très attendu, espéré il y a deux ou trois ans, toujours pas arrivé, le remake du jeu culte sorti en 1994, System Shock, est actuellement entre les pattes de Night Dive Studios.Le jeu doit sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Un jour.En attendant, une nouvelle vidéo a été dévoilée. Et ça donne toujours envie.