Scorn : plongée en plein cauchemar

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Arrache ton cordon ombilical tout seul

Jeu d'horreur et aventure atmosphérique en vue subjective, Scorn vous plonge dans un monde cauchemardesque, terrifiant et surtout labyrinthique.Une ambiance malsaine, dans des régions différentes, mais plus horribles les unes que les autres, connectées entre elles, avec des décors organiques...Vous allez devoir résoudre des puzzles, trouver des objets pour vous renforcer, décider quand combattre, quand fuir, quand se cacher...Le jeu sort sur PC et Xbox Series le 21 octobre prochain. Flippant.