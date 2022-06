Deceive Inc., un FPS d'espionnage en multijoueur

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Inspecteurs gadgets

Développé par Sweet Bandits Studios, Deceive Inc. est un FPS multijoueur qui se déroule dans un grand centre commercial. Le but est de récupérer un objet et de l'extraire des lieux, avec votre équipe. Manque de bol, une équipe d'espions ennemis a exactement le même objectif.A l'aide de divers gadgets, vous allez devoir tenter de survivre et remporter la partie. Graphismes dans le style dessin animé confèrent au jeu un petit côté fun pas désagréable.Le jeu est en développement sur PC, sans date de sortie pour le moment. Vous pouvez vous inscrire pour participer au test de la version alpha, en allant sur le site officiel