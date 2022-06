- Nightingale : jeu de craft et de survie en monde partagé

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Bizarre

Développé par Inflexion Games, Nightingale est présenté comme un jeu de craft et de survie en monde partagé. Une nouvelle vidéo a été dévoilée, présentant des mécanismes du jeu.Les joueurs créeront des Realm Cards à partir de ressources collectées et pourront donner aux royaumes des attributs uniques, notamment le type d'environnement, les conditions météorologiques, les ressources, les défis... En gros, vous allez visiter des royaumes pour collecter des ressources, et vous pourrez influencer ces royaumes à l'aide de vos cartes, pour en modifier l'ambiance, la faune, la flore...Bon. Ce n'est pas très clair dit comme ça, mais la vidéo vous en dira plus sur ce système. Vous en apprendrez aussi plus sur le craft, les combats et les Automaton, ennemis Fae que vous rencontrerez dans les royaumes.Le jeu, jouable en solo ou en coop, est prévu sur PC, en accès anticipé, à la fin de l'année.