- Aliens: Dark Descent, un nouveau RPG tactique

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui a du mordant

Tindalos Interactive et Focus Entertainment développent actuellement Aliens: Dark Crescent. Il s'agit d'un RPG tactique au tour par tour, avec une vue en 3D isométrique. De quoi apporter un petit renouveau à la série.Vous allez incarner des Marines du vaisseau d'exploration Otago, échoué sur la planète Lethe. Et savez-vous ce que l'on trouve sur la planète Lethe ? Des nymphes sexy, super mignonnes et avides de se reproduire avec des humains ? Raté ! On y trouve des aliens. Des centaines de putain de saloperies d'aliens.Vous allez devoir explorer les lieux, récupérer des pièces pour réparer votre vaisseau, mais aussi des matériaux pour créer de nouvelles technologies plus efficaces contre ces monstres.Vous devrez aussi développer les compétences de vos personnages jusqu'à leur faire exécuter automatiquement des actions complexes en temps réel.Enfin bref, ça va chier.Sortie prévue en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.