American Arcadia : un show TV mortel

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

The Truman Show

Out of the Blue, les développeurs du jeu Call of the Sea, développent actuellement American Arcadia, un jeu mêlant plates-formes 2.5D et puzzle à la première personne. Dans American Arcadia, vous allez découvrir l'histoire de deux personnages radicalement différents, qui offriront deux gameplays.Arcadia est une métropole rétro-futuriste des années 70 qui offrent sécurité, luxe et confort. Mais en réalité, les habitants ne savent pas qu'ils sont les acteurs d'une télé-réalité diffusée en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis des décennies. Gloire aux héros, malheur aux personnages que le public n'aime pas...Le jeu sortira sur PC et consoles. Une première bande-annonce a été dévoilée.