Metal : Hellsinger pour septembre et jouable en démo

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Double dose de métal

Du Doom à l'ancienne, remis au goût du jour, vous attend dans Metal : Hellsinger. Le développeur norvégien The Outsiders sortira son jeu le 15 septembre prochain.Niveau histoire et ambiance, pas de quoi se prendre la tête. Il s'agit d'un FPS dans lequel vous allez vous confronter à des monstres démoniaques arrivant par centaines, au rythme du métal. Plus vous défoncerez du démon, plus la musique s'intensifiera. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|SUne démo est disponible pour le Summer Game Fest, à récupérer sur Steam