Comment la frontière entre jeux vidéo et casino devient de plus en plus floue

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 09:29:59 par Exterieur

L’essor des nouvelles technologies a considérablement révolutionné le monde du jeu. Avant, les jeux d’argent se pratiquaient principalement dans des lieux physiques. Mais aujourd’hui, après la démocratisation d’Internet et de l’ordinateur - puis du smartphone - les jeux sont partout ! Il est possible d’avoir accès à une ludothèque de jeux interminable sur un casino en ligne et de profiter des meilleurs jeux vidéo à portée de smartphone.D’un côté, les jeux d’argent ont adopté beaucoup des codes des jeux vidéo pour attirer les joueurs et de l’autre, les jeux vidéo eux-même ont aussi repris certaines des caractéristiques des jeux d’argent en ligne. La frontière entre les deux devient de plus en plus floue : découvrons ensemble les éléments majeurs qui illustrent ce phénomène.Les fournisseurs de jeux d’argent en ligne redoublent d’efforts et d’inventivité pour proposer des jeux toujours plus impressionnants. La plupart des machines à sous sont aujourd’hui des slots vidéo qui offrent des effets sonores et graphiques qui n’ont rien à envier aux meilleurs jeux vidéo. Elles mettent en vedette des personnages attachants, ajoutent des jeux bonus, des effets supplémentaires ou des animations qui ne sont pas sans rappeler les jeux sur console ou smartphone.En parallèle, de nombreuses franchises de jeux vidéo sont adaptées en jeux d’argent en ligne, ce qui contribue à réduire encore plus la frontière entre jeux vidéo et jeux d’argent. Citons par exemple Tomb Raider inspirée du célèbre jeu vidéo, ou encore Call of Duty ou Bejeweled.Les fournisseurs de jeux de casino travaillent également sur des innovations technologiques qui effacent encore plus la frontière entre les deux mondes . Par exemple, les jeux en réalité augmentée ou réalité virtuelle.En parallèle de ce phénomène, de plus en plus de jeux vidéo adoptent aussi les codes des jeux d’argent en ligne. Une pratique courante consiste désormais à proposer des jeux gratuitement mais à faire payer plusieurs éléments au sein du jeu : ce sont les fameux achats intégrés à l’application que l’on retrouve sur les apps de jeu mobile.En contrepartie d’un jeu gratuit, les joueurs doivent acheter l’accès à des niveaux supplémentaires, des crédits bonus ou accessoires pour leurs personnages, etc. L’argent rentre donc au cœur du comportement des joueurs. Avant, il fallait acheter un jeu pour y jouer. Maintenant, il est possible de le télécharger gratuitement, mais il faut payer pour profiter de toutes ses fonctionnalités.D’autre part, le monde des jeux d’argent a vu émerger des phénomènes tels que les paris sur les e-sports : le football virtuel, les compétitions de jeux vidéo diverses, etc. Les parieurs peuvent désormais parier sur l’issue d’une partie de jeu vidéo ; un phénomène à l’ampleur grandissante qui floute encore davantage la frontière entre jeux d’argent et jeux vidéo.L’effacement de la frontière entre jeux vidéo et jeux d’argent est évident. Du côté des jeux d’argent, les développeurs affichent une vraie volonté de séduire les gamers à grands renforts de graphismes et de fonctionnalités. Le monde des jeux vidéo adopte quant à lui des stratégies bien connues du monde du jeu en ligne comme les paris sportifs sur les jeux vidéo ou les achats intégrés.