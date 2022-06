Deliver Us Mars sortira le 27 septembre

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Kathy, plus forte que Thomas

Suite de Deliver Us The Moon, sorti en 2019, que nous avions testé à l'époque dans nos colonnes , Deliver Us Mars est annoncé pour le 27 septembre prochain. Il est d'ores et déjà disponible en précommande.Deliver Us Mars est un jeu aventure narratif prévu sur Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, PlayStation 5 et PC, dans lequel vous allez incarner Kathy Johanson, membre de l'équipage de la navette spatiale Zephyr, envoyée sur Mars pour une mission de la dernière chance : il faut sauver l'humanité en récupérant les vaisseaux de colonisation ARK, volés des années auparavant par une organisation terroriste appelée Outward.Plateformes, puzzles, exploration... le jeu s'annonce passionnant.