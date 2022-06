Simon de Thuillières joue avec la Pop Culture

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Indispensable ?

Après le succès retentissant du Codex de Simon de Thuillières, dont nous nous faisions l'écho dans nos colonnes , l'enlumineur virtuel le plus célèbre du web remet le couvert avec un cahier de jeux, un Pochon Dextre et deux jeux, Les Enlumineurs et Pugilat de ruelle.Bonne nouvelle : il vous reste quelques jours pour vous offrir ces merveilles, grâce à une campagne Kisskissbankbank Le cahier de jeux proposera 96 pages de jeux pour s'amuser cet été. Mots Croisades, Sud Occulte, labyrinthe, jeux des erreurs, mots-mêlés, horoscope, conseils beauté médiévaux, Quiz... Toujours illustré façon médiévale, toujours décalé et bourré d'imagination... Ce serait dommage de passer à côté.Le Pochon Dextre est un recueil de toutes les bêtes médiévales. 100 y sont présentées, illustrées... avec un petit air de Pokémon au passage... Notez que ce Pochon Dextre ne sera pas vendu en librairie et est disponible uniquement dans la campagne de financement sur Kisskissbankbank.Enfin, deux jeux sont en préparation : Les Enlumineurs est un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs (sortie octobre) et Pugilat de Ruelle, un jeu de combat avec des cartes (sortie octobre).